Bakan Dönmez ''Bereketli olsun'' diyerek müjdeyi duyurdu

Türkiye'nin çalışmalarını dört gözle beklediği Abdülhamid Han sondaj gemisinden haber geldi.

Türkiye, doğal kaynak arama faaliyetlerine devam ediyor. Karadeniz'den gelen müjdeli haberlerin ardından bu kez de gözler Akdeniz'e çevrildi. Akdeniz'de sondaj çalışması için hazırlık yapan Abdülhamid Han gemisi, bugün faaliyete başladı.

BAKAN DÖNMEZ DUYURDU

Abdülhamid Han gemisiyle ilgili güzel haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu. Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UĞURLAMIŞTI

9 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uğurlanmıştı Abdülhamid Han sondaj gemisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, 9 Ağustos'ta ilk görev yeri Yörükler-1 kuyusu uğurlanmıştı. Bakan Dönmez, geminin 10 Ağustos'ta görev yerine ulaştığını bildirmişti.

"KEŞİF YAPARSAK VATANDAŞLARIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ"

Bakan Dönmez, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir yayında Abdülhamid Han gemisinin Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlanmasına ilişkin ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yörükler-1 kuyusuna gönderdik. Ki o kuyu Gazi Paşa'ya 55 km mesafede. Biz Akdeniz'de 3-4 yıldır sürekli sismik araştırmalar yapıyoruz bir yerde bu sismik araştırmalarla yer altının filmini çekiyoruz. alınan veriler uzmanlar tarafından detaylı analiz ediliyor. Jeolojik analizler yapılıyor. Bunların yorumlanması gerekiyor. Sonra da lokasyon belirleniyor. Karadeniz'deki keşfimiz de bizim bu teknik yorumlamalar da dahil keşfe kadar geçen süreç tamamen bizim insan kaynağımızla oldu. Burada da aynı şekilde değerlendirmeler yapıldı. 4-5 alternatif yer vardı fakat burası üzerinde karar kılındı. Önümüzde 45-60 günlük bir süre var. Bu süre içerisinde sondajımızı tamamlayacağız sonunda da bir keşif yakalarsak müjdeyi vatandaşlarımızla paylaşacağız. Biz inanıyoruz, inşallah rabbim de yüzümüze güler"