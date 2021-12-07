Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik faturalarında yeni dönem

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez elektrik faturalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez elektrik ve doğal gaz faturaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez'in açıklamaları şu şekilde:

"367 YERLEŞİM YERİNE DOĞAL GAZ ULAŞTIRILACAK"

"2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılacak.

Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız.

KADEMELİ TARİFE DÖNEMİ

Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir."