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Bakan duyurdu: 20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başlıyor

Bakan duyurdu: 20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başlıyor
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasında tercih sürecinin başladığını duyurdu. Tercih süreci 20 Kasım'da sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını açıkladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecektir. Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

 

DHA

Etiketler meb milli eğitim bakanlığı öğretmen ataması tercih
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