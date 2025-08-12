  1. Anasayfa
  Bakan duyurdu: 5 orman yangını kontrol altında

Bakan duyurdu: 5 orman yangını kontrol altında

Bakan duyurdu: 5 orman yangını kontrol altında
Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde devam eden orman yangınlarından 5'inin kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde devam eden yangınlara yönelik ekiplerimizin aralıksız süren mücadelesi sonucunda Bolu Mudurnu, Çanakkale Ayvacık ve İzmir Dikili yangınları tamamen kontrol altına alındı. Çanakkale merkez ve Dardanos yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Manisa Soma ve İzmir Karaburun yangınlarının ise enerjisi düşürüldü, tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" dedi. 

DHA

