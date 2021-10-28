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Bakan duyurdu! Anaokullarında karantina süresi değişti

Bakan duyurdu! Anaokullarında karantina süresi değişti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, anaokullarındaki 14 günlük koronavirüs karantinası süresinin 10 güne indirildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni tip corona virüste (Covid-19) 14 gün olan karantina süresinin yarından itibaren anaokullarında da 10 gün olarak uygulanacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce ilköğretim ve ortaöğretimde de karantina süresini 14 günden 10 güne düşürmüştü.

Sözcü gazetesine konuşan Bakan Özer, yeni dönemde eğitimde reform yapılıp yapılmayacağına dair soruyu da yanıtladı.

"Benden reform beklemeyin" diyen Özer, "Önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri geliştirmek, eksiklerimizi gidermek" şeklinde konuştu.

Etiketler milli eğitim bakanı anaokulu karantina süresi
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