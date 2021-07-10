Bakan duyurdu! Marmara Denizi'nden bu kez iyi haber

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilajın temizlenmesiyle balıkların yeniden görüldüğünü söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde suyun berraklaşmasıyla balıkların görünmeye başladığını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından, Marmara Denizi kıyılarında müsilajın etkisini yitirmesiyle suyun berraklaştığını gösteren bir video paylaştı.



"Marmara Hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda Kurum, "Su berraklaştıkça balıklarımız görünmeye başladı. Martılar da simit parçaları için beklemede." ifadelerini kullandı.