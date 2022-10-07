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Bakan duyurdu! Öğrenci yurtlarına 1200 personel alınacak

Bakan duyurdu! Öğrenci yurtlarına 1200 personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenci yurtlarına 1200 personel alınacağını duyurdu.

Yurtlara yerleştirmeler devam ederken yurt yönetim personeli alımları da başladı. Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yeni yurtlar için 1200 yurt yönetim personeli alınacağını açıkladı.

Bakan Kasaoğlu'nun açıklaması şöyle:

Hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Alım ilanına ilişkin detaylar bu gece Resmi Gazete'de yayımlanacak. e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvurular yapılabilecek. İnşallah her biri bu anlamdaki süreçleri başarıyla tamamlarlar ve ailemize katılma noktasında güçlü bir adım atarlar.

 

Etiketler öğrenci yurdu gsb yurtları personel alımı
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