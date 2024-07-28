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Bakan duyurdu: Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza kesildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18-25 Temmuz tarihleri arasında 423 bin 69 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 18-25 Temmuz'da 2 milyon 464 bin 204 aracın denetlendiğini, 423 bin 69 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen, 18-25 Temmuz'daki denetlemelere ilişkin bilgi verdi.

Denetimlerde 2 milyon 464 bin 204 aracın denetlendiği bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 118 bin 349, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri kullanmayan 19 bin 246, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 703 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 391 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 423 bin 69 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

AA

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya trafik cezası sürücü
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