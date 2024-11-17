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Bakan duyurdu: Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza yağdı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 483 bin sürücüye ceza kesildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “’Sürücü belgesiz araç kullanımı’yla ilgili olarak 2024 yılında toplam 535 bin 62 işlem yapıldı. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayılarımızı ve denetimleri arttırıyoruz. Denetimler arttıkça kaza sayıları azalıyor. Lütfen hem kendi güvenliğiniz hem de başkalarının güvenliği için ehliyetiniz olmadan direksiyon başına geçmeyin" dedi.

TRAFİK DENETİMLERİ

Açıklamada, son 1 haftadaki trafik denetimlerine ilişkin verileri de paylaşan Bakan Yerlikaya, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 7-14 Kasım 2024 tarihleri arasında 3 milyon 14 bin 276 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 134 bin 746, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 102, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 73 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 397 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 483 bin 947 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 483 bin sürücüye ceza kesildiğini açıkladı.

DHA

Etiketler İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya trafik cezası
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