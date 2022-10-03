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Bakan Ersoy, 19'uncu Türk Tarih Kongresi'ne katıldı

Bakan Ersoy, 19'uncu Türk Tarih Kongresi'ne katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19'uncu Türk Tarih Kongresi için düzenlenen gala yemeğine katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle ilki 1932'de düzenlenen 'Türk Tarih Kongresi'nin 19'uncusu bu yıl Ankara'da geniş bir katılımla gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19'uncu Türk Tarih Kongresi için düzenlenen gala yemeğine katıldı.

Törende konuşan Bakan Ersoy, "Bu çok kıymetli bir kongre. Biliyorsunuz ilki 1932'de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığında ilk kongre toplanmış. İki kongreye de kendisi başkanlık yapmış. Bu yıl 19'uncusu gerçekleştiriliyor. Bundan sonra da gelecek nesillere sizlerin oluşturduğu bilgilerin aktarılmasının da çok çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler kongre bakan ersoy
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