Bakan Fidan İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüşerek, yeni görevinde başarı diledi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Lammy ile telefon görüşmesi yaptı. Bakan Fidan, görevi yeni üstlenen mevkidaşı Lammy'e başarı dileğinde bulundu.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alındı.
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