Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
UKRAYNA'YA DAVET EDİLDİ
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede, Ukrayna’daki güncel gelişmeler ele alındı.
Açıklamada ayrıca Kuleba, Fidan’ı Ukrayna’ya davet ettiği belirtildi.
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