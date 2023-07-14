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Bakan Fidan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Bakan Fidan'dan 15 Temmuz paylaşımı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Twetter üzerinden yaptığı paylaşımda " Korkusuzca meydanlara inerek FETÖ ihanet şebekesine geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun!" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde: Yüce Milletimiz, 15 Temmuz’da uluslararası emperyalizmin vekil unsurları vasıtasıyla Türkiye’yi ele geçirme çabalarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını aralamıştır. Korkusuzca meydanlara inerek FETÖ ihanet şebekesine geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun!

Etiketler bakan fidan 15 temmuz paylaşım
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