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  3. Bakan Fidan'dan Batı ülkelerine sitem: Gazze'deki vahşet karşısında sessizliğe büründü

Bakan Fidan'dan Batı ülkelerine sitem: Gazze'deki vahşet karşısında sessizliğe büründü

Bakan Fidan'dan Batı ülkelerine sitem: Gazze'deki vahşet karşısında sessizliğe büründü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’ya ziyarette bulunan Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile ortak basın toplantısında konuştu. Gazze'deki İsrail katliamlarına sert tepki gösteren Bakan Fidan, şunları kaydetti:

Bizler bu katliamın son bulması için yoğun çaba harcamaktayız.Gazzeli kardeşlerimizin haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğiz.

"Ateşkes çağrımızı da yineliyoruz"
Sorunun çözümü iki devlettir. Buradan ateşkes çağrımızı da yineliyoruz. Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç verici. Daha da vahimi Batılı ülkelerin vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesidir. Batıyı, Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ortak olmamaya çağırıyorum.

İsrail'in Gazze'deki hukuk tanımazlığı karşısında sessiz kalmak dünyanın başka yerlerinde de hukukun ihlaline yeşil ışık yakmakla eş anlamlıdır.

Etiketler batı hakan fidan gazze
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