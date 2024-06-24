  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Fidan'dan dünya savaşı uyarısı

Bakan Fidan'dan dünya savaşı uyarısı

Bakan Fidan'dan dünya savaşı uyarısı
Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunarak, Orta Doğu'daki gerilim hakkında uyarıda bulundu ve '3. Dünya savaşı riski var' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Haber Türk'e konuştu. Gündemi değerlendiren Fidan, Türkiye'nin etrafındaki sıcak bölgelere de dikkat çekti.

Fidan “Sayın Putin başta olmak üzere nükleer silah kullanma noktasında tereddütü olmayacağını ifade ettiler. Bizim tam da ilk başından itibaren altını çizdiğimiz, uyardığımız konu. Savaş devam ettiği sürece bu risk devam edecek. Bundan kaçış yok” dedi.

'RİSKİ İYİ OKUMAK VE YÖNETMEK GEREK'

“Her taraf oyun değiştirici yöntemleri kullanmak zorunda kalacak” diyen Fidan şöyle devam etti: “Kıvılcımla başka yerlere sıçrama durumu var. Karadeniz havzasındayız. Güneyimizin, Akdeniz'in doğusunda devam eden İsrail yüzünden güvenlik sorunu, kaotik ortam var. 3. Dünya savaşı riski var. Bunları iyi okumak, iyi yönetmek gerekiyor. Türk diplomasisinin savaşları durdurma noktasında çaba var. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi bu yönde.”

Etiketler dünya savaş hakan fidan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AVM’de tıp öğrencisi kıza saldırı çirkin hakaret: ''Kapalı o...pu'' AVM’de tıp öğrencisi kıza saldırı çirkin hakaret: ''Kapalı o...pu'' ATM'lerde para çekme limitleri bir kez daha değişti ATM'lerde para çekme limitleri bir kez daha değişti Bayram kaosu bitti; sahiller onlara kaldı Bayram kaosu bitti; sahiller onlara kaldı Konya'da genç kıza toplu ''çocuk'' tecavüzü Konya'da genç kıza toplu ''çocuk'' tecavüzü Yerin MR'ı çekildi; Sarıoğlan fayının varlığı ortaya çıkarıldı Yerin MR'ı çekildi; Sarıoğlan fayının varlığı ortaya çıkarıldı Selen Görgüzel'in tuvalet pozları olay oldu Selen Görgüzel'in tuvalet pozları olay oldu Alkole büyük zam geliyor Alkole büyük zam geliyor 3 bin 500 yıllık mezardaki lahitten bir Simpsons çıktı 3 bin 500 yıllık mezardaki lahitten bir Simpsons çıktı Onun adı Faturamatik Yakup... Geçimini Faturamatik olarak kazanıyor Onun adı Faturamatik Yakup... Geçimini Faturamatik olarak kazanıyor Uzman isim açıkladı: İkinci EYT vakası geliyor: 500 bin kişi emekli olacak Uzman isim açıkladı: İkinci EYT vakası geliyor: 500 bin kişi emekli olacak
Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu Çarpaz bağları koptu; A Milliler'de genç kaleci kadro dışı Çarpaz bağları koptu; A Milliler'de genç kaleci kadro dışı