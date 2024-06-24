Bakan Fidan'dan dünya savaşı uyarısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunarak, Orta Doğu'daki gerilim hakkında uyarıda bulundu ve '3. Dünya savaşı riski var' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Haber Türk'e konuştu. Gündemi değerlendiren Fidan, Türkiye'nin etrafındaki sıcak bölgelere de dikkat çekti.

Fidan “Sayın Putin başta olmak üzere nükleer silah kullanma noktasında tereddütü olmayacağını ifade ettiler. Bizim tam da ilk başından itibaren altını çizdiğimiz, uyardığımız konu. Savaş devam ettiği sürece bu risk devam edecek. Bundan kaçış yok” dedi.

'RİSKİ İYİ OKUMAK VE YÖNETMEK GEREK'

“Her taraf oyun değiştirici yöntemleri kullanmak zorunda kalacak” diyen Fidan şöyle devam etti: “Kıvılcımla başka yerlere sıçrama durumu var. Karadeniz havzasındayız. Güneyimizin, Akdeniz'in doğusunda devam eden İsrail yüzünden güvenlik sorunu, kaotik ortam var. 3. Dünya savaşı riski var. Bunları iyi okumak, iyi yönetmek gerekiyor. Türk diplomasisinin savaşları durdurma noktasında çaba var. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi bu yönde.”