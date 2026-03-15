  3. Bakan Göktaş duyurdu: Mart ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına ilişkin 1 milyar 816 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına ilişkin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin başladığını duyurdu. Çocukların eğitim ve sosyal giderleri için ayrılan toplam 1 milyar 816 milyon liralık kaynak hesaplara aktarıldı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini belirterek, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için 'Sosyal ve Ekonomik Destek'te bulunduklarını bildirdi. Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini vurgulayan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını ifade etti. Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mart ayına yönelik toplam 1 milyar 816 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" dedi. 

 

 

DHA

