  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Göktaş yeni projeyi açıkladı: Her haneye aile danışmanı geliyor

Bakan Göktaş yeni projeyi açıkladı: Her haneye aile danışmanı geliyor

Bakan Göktaş yeni projeyi açıkladı: Her haneye aile danışmanı geliyor
Güncelleme:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, her haneye bir aile danışmanı atanması için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtladı.

Nüfus konusunda uzun soluklu politikalar üzerinde çalıştıklarını anlatan Bakan Göktaş, “Bazı kesimler ekonomik kaygılardan dolayı insanların çocuk yapmayı ötelediğinden bahsediyor. Ancak bunun doğru olmadığını yurt dışındaki pek çok örnekten görüyoruz.” dedi.

Göktaş şöyle devam etti:

“Biz nüfus yapısındaki değişimin ardındaki tüm nedenlere bakmak, küresel ve yerel dinamikleri bütünü ile görmek istiyoruz. Biz de konuyu bütüncül bir çerçevede tedbirler alabiliriz ancak.

Sadece popüler olduğu veya kulağa hoş geldiği için kendi ülkemizin dinamiklerini dikkate almayan ithal politikalarla çözüm çalışmaları zaman ve kaynak israfına neden olabilir.

Bu nedenle, kendi ülkemizin dinamiklerinden hareketle adımlarımızı geniş çerçevede ve dikkatli atmamız gerekiyor.

Tüm paydaşları özenle dinliyoruz, ülke örneklerini ve politika seçeneklerini detaylı olarak inceliyoruz. Biz de önümüzdeki aylarda bu konuda uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz.”

"ÖNLEYİCİ TEDBİRLERLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı kurulduğunu anımsatan Bakan Göktaş, “Başkanlığımız, çok yönlü ve çok paydaşlı çalışma gerektiren iki temel konu olan hem aile hem nüfus ile ilgili çalışıyor. Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz Mayıs ayında “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı”nın yürürlüğe koyduk. İlk kez aileyi merkeze alarak hazırlanmış olması sebebiyle eylem planı özel önem taşıyor. Bu belge demografik dönüşümü de kapsıyor. Başkanlığımız aynı zamanda Bakanlıklar arasındaki koordinasyonu da yürütüyor. Diğer yandan biz de önleyici tedbirlerle, mahalle bazlı sosyal hizmet anlayışı ile sağlıklı aileyi korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

HER AİLENİN DANIŞMANI OLACAK

Aile hekimi gibi her ailenin bir de danışmanı olsun istediklerini anlatan Bakan Göktaş, “Buradan ilk defa açıklıyorum; Bununla ilgili çalışmamızı başlattık. Bu sayede mahalle mahalle ülkemizin sosyal risk haritasını çıkaracağız. Olası riskleri önceden görüp ona göre hareket edeceğiz. Böylece önleyici tedbirlerimizi de almış olacağız.” ifadesini kullandı.

NTV

Etiketler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mahinur Göktaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Arda Güler'in tatil pozları Ancelotti'nin dikkatini çekti Arda Güler'in tatil pozları Ancelotti'nin dikkatini çekti AK Partili Belediye Başkanı: ''Yasa uygulanabilir değil'' AK Partili Belediye Başkanı: ''Yasa uygulanabilir değil'' Market raflarındaki bu peynire yasak geldi Market raflarındaki bu peynire yasak geldi Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı Türkiye'nin Maldivleri Salda'nın son hali içler acısı Türkiye'nin Maldivleri Salda'nın son hali içler acısı Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi Burcu Özberk'ten cesur açıklama; tabuları yıktı: ''Türkan Şoray kurallarım yok'' Burcu Özberk'ten cesur açıklama; tabuları yıktı: ''Türkan Şoray kurallarım yok'' Komşu kavgasında şoke eden görüntüler: Yaşlı kadını yumrukla yere serdi Komşu kavgasında şoke eden görüntüler: Yaşlı kadını yumrukla yere serdi Eda Ece boşanıyor mu ? Ortalık karıştı, Eda Ece isyan etti Eda Ece boşanıyor mu ? Ortalık karıştı, Eda Ece isyan etti Yine terör halayı: 3 kişi paketlendi Yine terör halayı: 3 kişi paketlendi
Uzayda mahsur kalan astronotlardan kötü haber Uzayda mahsur kalan astronotlardan kötü haber Erdoğan havacılıktaki krize el attı: ''Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin'' Erdoğan havacılıktaki krize el attı: ''Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin'' İstanbul'da kadın cinayeti: Bir ay önce tehdit etmişti, öldürdü İstanbul'da kadın cinayeti: Bir ay önce tehdit etmişti, öldürdü Yağış ve fırtına Antalya'yı fena vurdu: Turizm başkenti sular altında Yağış ve fırtına Antalya'yı fena vurdu: Turizm başkenti sular altında Balkonda vahşet: Annesini defalarca bıçakladı Balkonda vahşet: Annesini defalarca bıçakladı Son seçim anketi sonuçları geldi... Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı Son seçim anketi sonuçları geldi... Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı Hafta sonu planınızı değiştirin; sağanak yağışlar fena vuracak Hafta sonu planınızı değiştirin; sağanak yağışlar fena vuracak Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde otopsi skandalı: Her şey değişecek Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde otopsi skandalı: Her şey değişecek Kamuda birden fazla maaş devri bitti Kamuda birden fazla maaş devri bitti Ayrılmışlardı... Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını yayınladı Ayrılmışlardı... Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını yayınladı