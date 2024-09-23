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Bakan Göktaş'tan koruyucu aile konusunda küresel çağrı

Bakan Göktaş'tan koruyucu aile konusunda küresel çağrı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya gelerek koruyucu aile konusunda küresel anlamda bir seferberlik çağrısı yapacaklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile düzenleyecekleri üst düzey yan etkinlikle Türkiye'nin koruyucu aile hizmet modelini aralarında diğer ülkelerin cumhurbaşkanı eşleri, bakanları, Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının yetkililerine anlatacaklarını, koruyucu aile konusunda küresel anlamda bir seferberlik çağrısı yapacaklarını açıkladı.

Bakan Göktaş'tan koruyucu aile konusunda küresel çağrı - Resim : 1

Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve MÜSİAD tarafından düzenlenen İş Zirvesi’nde, ABD’deki Türklerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başladı. Kültürlerini en güzel şekilde temsil eden Türklerin iki ülke arasında insani bağlar kurduğunu aktaran Göktaş “Sizlerin özverili çalışmaları hem ana vatanımızda hem de yurt dışındaki imajımızı güçlendiriyor. Türkiye ve ABD, coğrafi olarak dünyanın iki farklı noktasında yer alsalar da halkları arasında güçlü bir anlayış, dostluk ve iş birliği bağı var” diye konuştu. Bu bağların yalnızca devletler arası ilişkilerle sınırlı olmadığını aktaran Göktaş, “Aksine, aramızdaki en kalıcı ve sağlam köprüler, halklarımızın birbirleriyle kurduğu doğrudan iletişim, karşılıklı saygı ve ortak kültürel değerlerle inşa edilmiştir. İşte bu noktada, bizler gibi toplum temsilcilerine büyük görevler düşüyor” ifadesini kullandı.

DHA

Etiketler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş bakan göktaş koruyucu aile
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