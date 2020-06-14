Bakan Gül: Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tutuklu HDP’li siyasetçi Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gül, “Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum” dedi.

Twitter'dan tepkisini dile getiren Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:

''Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır.''

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımı yapan şüphelinin kimliğinin belirlendiği ve hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Başlatılan soruşturmada M.V. gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.