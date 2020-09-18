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  3. 18 Eylül 2020 22:55

Bakan Gül'den alçak manşete sert tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunan gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşetine ilişkin, "Yunan makamları bu terbiyesizliğe ve suça ortak olmamalı, hukukun gereğini acilen yapmalıdır." dedi.

Bakan Gül'den alçak manşete sert tepki
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Gül, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Yunanistan'da yayımlanan Demokratia gazetesinin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi. 

Bakan Gül, "Bir Yunan paçavrasının, Sayın Cumhurbaşkanımızı alçakça hedef alan çirkin manşeti kabul edilemez. Bir hukuk devletinde bu apaçık suçtur. Yunan makamları bu terbiyesizliğe ve suça ortak olmamalı, hukukun gereğini acilen yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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