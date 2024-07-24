Bakan Güler'den Yunanistan'a F-35 yanıtı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in F-35 sözlerine yanıt verdi. "Yılda 60 milyon turist geliyor." diye konuşan Güler, "Yunan Bakan da buyursun gelsin turistik geziye." dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, bir televizyon kanalında verdiği röportajda "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.
Güler'den de Yunan Bakan'a yanıt gecikmedi.
Yılda 60 milyon turistin Türkiye'ye geldiğini dile getiren Güler, "Yunan Bakan da buyursun gelsin turistik geziye" dedi.
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