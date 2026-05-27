Bakan Gürlek açıkladı: Fenerbahçe kafilesine saldırı dosyası raftan indirildi!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da Fenerbahçe kafilesine düzenlenen silahlı saldırı dosyasının yeniden incelemeye alındığını duyurdu. Bakanlık bünyesindeki kurulun dosyayı incelediğini belirten Gürlek, "Kanun yararına bozma" kararı alındığını ve daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki olarak yeniden değerlendirileceğini açıkladı

Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırı, milletimizin hafızasında derin izler bırakmış, sporun ruhuna ve toplumsal huzurumuza yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçmiştir. Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda, bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin 'kanun yararına bozma' kararı dün itibarı ile alındı. Bu karar ile birlikte, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı" dedi.

Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesini amaçladıklarını aktaran Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek; kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu. 

 

DHA

