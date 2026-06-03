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Bakan Gürlek duyurdu: 140 yeni mahkeme geliyor!

Bakan Gürlek duyurdu: 140 yeni mahkeme geliyor!
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargılama süreçlerini hızlandırmak ve davalarda ihtisaslaşmayı artırmak amacıyla 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Türkiye'de yargılama sürelerinin kısaltılması ve adalet sisteminin daha verimli işlemesi amacıyla tarihi bir adım daha atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelindeki adliye teşkilatlarına toplam 140 yeni mahkemenin kurulacağını duyurdu. 

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla; 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Çocuk Mahkemesi, 46 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hakimliği, 4 İnfaz Hakimliği, 36 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 5 Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi ve 16 Tüketici Mahkemesi olmak üzere toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir. Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz. Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. 

DHA

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Etiketler Adalet Bakanı Akın Gürlek mahkeme
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