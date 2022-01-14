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Bakan Hulusi Akar'dan NATO açıklaması

Bakan Hulusi Akar'dan NATO açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tarihin en başarılı savunma ittifakı olarak NATO’nun her zamankinden daha aktif ve canlı olduğuna inanıyoruz” dedi.

Bakan Akar, “NATO’nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye, 1952 yılından bu yana kendisine tevdi edilen tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmektedir. Tarihin en başarılı savunma ittifakı olarak NATO’nun her zamankinden daha aktif ve canlı olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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