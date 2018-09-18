Bakan Hulusi Akar'dan önemli mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de varılan mutabakatı konuya taraf ülkeler ve bölge halkı için önemli bir kazanım olarak nitelendirerek, "İdlib'deki askeri pozisyonumuzla ilgili faaliyetlere bugüne kadar olduğu gibi Rusya ile koordineli şekilde devam edilecek." dedi.

Akar, bazı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiği yemekteki konuşmasında, uluslararası güvenlik ve istikrarın önemli risklerle karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçildiğini belirtti.

Türkiye'nin aynı anda birden çok tehditle mücadele ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "Bir yandan FETÖ, PKK/PYD/YPG/KCK ile mücadele ederken bir yandan da 3 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin sadece Suriye ve Irak'ın değil, tüm komşularının toprak ve politik bütünlüğüne saygılı olduğunu kaydeden Akar, "Ancak bu ülkelerden ülkemize saldırı gerçekleştirilmesine sessiz kalmadık, bundan sonra da kalmayacağız. Bölgedeki temel hedefimiz barış ve istikrarı sağlamak, terörle mücadele etmektir. Bunu yaparken de masum insanların, çevrenin, dini ve kültürel yapıların zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Akar, terör örgütü PKK'nın aynı zamanda YPG demek olduğuna dikkati çekerek, "Aynı kaynaktan beslenen tek bir terörist yapı. Türkiye ve Irak'ta adı PKK, Suriye'ye geçince ise adı YPG oluyor. Bölgede bir terör koridorunun oluşturulmasına, bu kapsamda terör örgütlerinin burayı serbestçe kullanmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

"İdlib'de büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçildiğine inanıyorum"

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmelerin ardından ortaya konulan "İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"na da değinen Akar, şunları dile getirdi:

"Cumhurbaşkanımızın yoğun çalışmalarıyla İdlib'de büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçildiğine inanıyorum. Türkiye, Suriye krizinin başından beri olduğu gibi İdlib meselesinde de üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Bu mutabakat, Türkiye'nin yeni yüklerle karşılaşmaması bakımından olduğu kadar Rusya başta olmak üzere konuya taraf ülkeler ve bölge halkı için de önemli bir kazanımdır."

Akar, "İdlib'deki askeri pozisyonumuzla ilgili faaliyetlere bugüne kadar olduğu gibi Rusya ile koordineli şekilde devam edilecek." dedi.

Terör örgütlerine yönelik Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının düzenlendiğini anımsatan Akar, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 binden fazla azılı DEAŞ mensubu teröristi etkisiz hale getirdik. Türkiye olarak DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ülkeyiz. Diğer ülkeler havadan bombalıyor ama biz ordumuzla birebir DEAŞ ile karşı karşıya gelen tek ülkeyiz. Zeytin Dalı Harekatı'nda ise 5 bine yakın PKK ve DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdik.

Başarıyla gerçekleştirdiğimiz iki operasyonla güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşmasını engelledik. İki operasyonda da sivillerin, çevrenin, dini ve kültürel yapıların zarar görmemesi için hiçbir ülkenin göstermediği kadar hassasiyet gösterdik."