Bakan Hulusi Akar'dan tahıl koridoru açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar Tahıl Koridoru ile ilgili olarak, "Başlangıç şartlarını içerecek şekilde devamı konusunda Rusya ve Ukrayna ile yazışmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoruna ilişkin, “Başlangıç şartlarını içerecek şekilde devamı konusunda Rusya ve Ukrayna ile yazışmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Akar başkanlığında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’nde sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu’nun da yer aldığı toplantıda Bakan Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerle Şanlıurfa ve Adıyaman’daki sel felaketine dikkati çeken Akar, "Devletimizin bütün kurum ve kuruluşları mücadele içinde. Silahlı Kuvvetlerimizin unsurları da kendilerine ne görev düşüyorsa ilk andan itibaren onları en etkin şekilde yerine getirmiş, vatandaşlarımızın yanına, yardımına koşmuştur." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin geniş bir alanla birlikte 14 milyon kişiyi etkilediğini ifade eden Akar, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Depremin meydana geldiği 6 Şubat’taki olumsuz hava şartlarına, havaalanlarındaki ve kara yollarındaki hasara vurgu yapan Akar, "Tüm bu olumsuzluklara rağmen Mehmetçik her yerde ilk andan itibaren milletinin yanına, yardımına koştu. AFAD ve valilikler başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yapılması gereken ne varsa onları yerine getirdi." dedi.

Deprem sonrasında arama kurtarma ile başlayan süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerinin oluşturduğu hava ve deniz yardım koridorları ile bölgeye arama kurtarma ekiplerini ve malzemelerini sevk ettiğini dile getiren Akar, bu bölgelerdeki depremzedelerin de yine bu koridordan taşındığını hatırlattı.

"Hiçbir vatandaşımız yalnız değil"

Mehmetçiğin deprem bölgelerinde güvenliğin yanı sıra sağlık, barınma, beslenme ve eğitim faaliyetlerine yoğun katkı sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Akar, "Tüm bunlara, Mehmetçiğin tüm emeğine rağmen bazı fitne fesat odakları Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik son derece saygısız bir dille, seviyesiz şekilde söylemlerde bulunuyor. Bunların kim ve ne oldukları belli. Ancak asil milletimizin sağduyu ve feraseti ile vakur duruşu ve bizlere olan desteği bu fitne fesat yuvalarına karşı verilen en anlamlı, en etkin cevaptır." ifadelerini kullandı.

Gerek deprem gerek sel bölgelerinde hayatın normale dönmesine yönelik çalışmalara katkı sağladıklarını dile getiren Akar, "Sel felaketinin vurduğu bölgelerde birliklerimizi sahaya göndermek suretiyle çalışmalara devam ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın tahliyesi için köprüler kurduk, çalışmalar için gerekli malzemelerin hava yoluyla taşınmasına katkı sağladık." dedi.

Tarih boyunca birçok felaketle karşılaşıldığına dikkati çeken Akar, şöyle devam etti:

"Devlet ve millet omuz omuza mücadele ederek, birlik ve beraberliğimizle bu felaketlerin üstesinden geldik. Bugün de karşılaştığımız deprem ve sel felaketlerine karşı yapılması gereken ne varsa birlik ve beraberlik içinde yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Karamsarlık, kötümserlik, ümitsizlik yok. Hiçbir vatandaşımız yalnız değil, devletimiz 85 milyon ile tek yumruk ve tek yürek olarak yaraların sarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor."

Tahıl koridoru

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru" uygulamasına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Süre doluyor. Bunun tekrar benzer, başlangıç şartlarını içerecek şekilde devamı konusunda Rusya ve Ukrayna ile yazışmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Bölgede ateşkesin sağlanması, akan kanın durması temennisini dile getiren Akar, bu konuda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanların görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti, istenen sonuca ulaşılmasını temenni etti.

Bakan Akar her sıkıntılı durumda Mehmetçiğin vatandaşın yanında olduğunu, bunun depremler ve sel felaketinde bir kez daha ortaya çıktığını belirterek başta 2’nci Ordu Komutanlığı olmak üzere tüm personeli fedakar ve kahramanca çalışmalarından dolayı kutladı.

Bakan Akar konuşmasının ardından geçmiş olsun dileklerini ilettiği Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ndeki görevlilere tek tek depreme nerede yakalandıklarını ve sonrasında neler yaptıklarını sordu.