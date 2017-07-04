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  3. 04 Temmuz 2017 12:14

Bakan Işık: ''TSK'da yeni ihraçlar olacak''

TSK'daki FETÖ yapılanmasına yönelik açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Işık, "Yakında yeni ihraçlar olacak" dedi.

Bakan Işık: ''TSK'da yeni ihraçlar olacak''
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu. Işık'ın açıklamaları özetle şöyle:

ASKER ZEHİRLENMELERİ

"Şu an bütün sistemi gözden geçiren bir çalışma yapıyoruz. Hijyene, yemek pişirme şartlarına dikkat edilmemiş. Gıda kontrolü ile görevli 6 kişi açığa alındı, soruşturma sürüyor. EDOK Komutanlığı Kara Kuvvetli Komutanlığı ile bir çalışma başlattık.Malzeme ile ihale yapmayacağız. Mutfaklarımızı faaliyete geçireceğiz. Sadece yemek pişirme hizmeti alabiliriz. İki ihtimal var, onlardan biri olacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Yaklaşık 2 yılda 11 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi. Şu anki mücadelede çok ciddi bir başarı var. En az sayıda şehit verilmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Teknolojik imkanlarla askerimizi destekliyoruz. Daha fazla İHA kullanıyoruz. Silahlı Hürkuş'u bölgeye gönderdik. Askerimizle artık karşı karşıya gelmeye cesaret edemiyorlar. Türkiye'nin artık hiçbir santimetrekaresi terör örgütü için güvenli değildir. Operasyon yapılamayan yerler vardı. Şu anda Türkiye sınırları içinde operasyon yapamayız denilen hiçbir yer yok.

OLASI AFRİN OPERASYONU

Buraya bir operasyon yapmak gerekirse Türkiye bundan çekinmez.

S-400 FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ

Rusya ile teknik çalışmalar bitti, nihai karar noktasına gelindi."

TSK'DA YENİ İHRAÇLAR

Bakan Işık ayrıca devam eden FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında TSK'da yakında yeni ihraçlar oalcağını da söyledi.

asker , manisa