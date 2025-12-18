Bakan Işıkhan, masaya oturmayan TÜRK-İŞ'i ikna edemedi

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, bugün yapılacak toplantıya katılmayacağını açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı öncesi TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Işıkhan, ''TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik yok'' dedi.

Yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan, 16 milyonu aşkın ücretli çalışanı da dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesi için süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespi Komisyonu'nun 12 Aralık'taki ilk toplantısına işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) katılmadı. İkinci toplantı ise bugün saat 14.00'te başlayacak. 

TÜRK-İŞ MASAYA OTURMUYOR

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, ikinci toplantıya da katılmayacaklarını belirterek ''Amacımız Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu sabote etmek değil'' açıklamasını yapmıştı. 

BAKAN IŞIKHAN, ATALAY İLE BİR ARAYA GELDİ

Asgari ücret toplantısına dakikalar kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 

"TÜRK-İŞ'İN KARARINDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Işıkhan, ''2026 yılı asgari ücret miktarının çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı ve makroekonomik dengeleri koruyacak ortak bir noktada belirlenmesi için, komisyon olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ortak bir noktada buluşacağız. Çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik yok'' dedi.

TÜRK-İŞ, BAKAN IŞIKHAN'I YALANLAMIŞTI

Öte yandan TÜRK-İŞ, TBMM'de "Tüm sendikalarla açık iletişim halindeyiz" açıklamasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı yalanlamıştı. 

Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, CNBC-e'ye yaptığı değerlendirmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "taraflarla görüşüyoruz" sözlerine tepki gösterirken "İlk toplantı öncesi kendilerine neden katılmadığımızın gerekçelerini sunduk. Biz masada yokuz. Bizimle kimse görüşmedi" demişti.

Etiketler vedat ışıkhan türk-iş asgari ücret
