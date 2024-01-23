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Bakan Işıkhan'dan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam müjdesi!

Bakan Işıkhan'dan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam müjdesi!
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın yüzde 49,25’e yükseltildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağı müjdesini vermiş, artış oranı yüzde 37,57’den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de önemli açıklamalarda bulundu ve  SSK ve Bağkur emeklisine yeni müjdeyi paylaştı.

SSK, BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 49,25 OLDU

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile SSK ve Bağkur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Bakan Işıkhan, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz” açıklamasını yaptı.

Etiketler maaş zam açıklama
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