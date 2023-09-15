Bakan Işıkhan'dan yerel seçim mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin konuştu.

Bakan Işıkhan, yaptığı konuşmada 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimleri işaret ederek, İzmir'i AK belediyecilik ile tanıştırmak istediklerini söyledi. Bakan Işıkhan, "31 Mart seçimlerinde İzmir'i AK belediyecilik ile tanıştıralım. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Çok yorulacaksınız biliyorum ama inşallah bu seçimleri atlattıktan sonra da önümüzde 4 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi var. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte inşa edeceğiz" dedi.

"BU ÜLKE ÇOK ŞEY YAŞADI"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, "Bu ülke çok şey yaşadı. Bu ülkenin hainleri bitmez, bu ülkeyi patates, soğanla meze yapmaya çalışırlar. Sizler bu devleti hainlere teslim etmeyeceksiniz" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, "Önümüzdeki günlerde bizi yoğun bir çalışma gündemi bekliyor. Teşkilatımız motivasyon içinde, bu motivasyonun en büyük kaynağı Cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı.