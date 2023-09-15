  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Işıkhan'dan yerel seçim mesajı

Bakan Işıkhan'dan yerel seçim mesajı

Bakan Işıkhan'dan yerel seçim mesajı
Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin konuştu.

Bakan Işıkhan, yaptığı konuşmada 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimleri işaret ederek, İzmir'i AK belediyecilik ile tanıştırmak istediklerini söyledi. Bakan Işıkhan, "31 Mart seçimlerinde İzmir'i AK belediyecilik ile tanıştıralım. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Çok yorulacaksınız biliyorum ama inşallah bu seçimleri atlattıktan sonra da önümüzde 4 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi var. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte inşa edeceğiz" dedi.

"BU ÜLKE ÇOK ŞEY YAŞADI"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, "Bu ülke çok şey yaşadı. Bu ülkenin hainleri bitmez, bu ülkeyi patates, soğanla meze yapmaya çalışırlar. Sizler bu devleti hainlere teslim etmeyeceksiniz" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, "Önümüzdeki günlerde bizi yoğun bir çalışma gündemi bekliyor. Teşkilatımız motivasyon içinde, bu motivasyonun en büyük kaynağı Cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı.

Etiketler yerel seçim bakan ışıkhan yüzyıl
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ev, iş yeri, araç, tarla, arsa satışları için emsal karar!
Adana'da korkutan deprem
Nisa Bölükbaşı sonunda sessizliğini bozdu
Prof. Dr. Ercan İstanbul, İzmir ve Mersin'in deprem riskini açıkladı
Böcekler depremzede ailenin vücutlarını istila etti
Skandal! Türkiye'nin resmi dilinin Arapça olduğunu yazdılar
Ekranların yıldız isimleri birleştiren dizi final yapıyor
Sular çekildi, cesetler ortaya çıktı! Uydu görüntüleri felaketi gözler önüne serdi
VW efsanesi Golf GTI en dijital versiyonuyla Türkiye'de
Antalya'da tüyleri diken diken eden cinayet