Bakan itiraf etti ! Milyonlarca kişi faturasını ödeyemedi

CHP'li Ünal Demirtaş'ın sorusunu yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2019'un Ocak ve Eylül ayları arasında elektrik borcunu ödeyemediği için işlem yapılan abone sayısının 3 milyon 365 bin olduğunu açıkladı.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlara değindi. Demirtaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na “Kış, aylarında da elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?” diye sordu.

CHP’li Demirtaş, Bakan Fatih Dönmez’den son 1 yıl içinde elektrik ve doğalgaz borcunu ödeyemeyen abone sayılarını da açıklamasını istedi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "2019 Ocak-2019 Eylül,9 aylık dönemde borcunu ödeyemediği için hakkında işlem yapılan elektrik abone sayısı 3.365.784, doğal gaz abone sayısı 710.364’tür” dedi. Bakan Dönmez'in verdiği yanıtları değerlendiren CHP'li Ünal Demirtaş, hükümetin yerel seçimlerden önce zam yapılmayacağı sözünü verdiğini ama 6 ayda vatandaşların insafsız zamlarla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

"FAHİŞ VE İNSAFSIZ ZAMLAR YAPILDI"

Ünal Demirtaş şöyle konuştu: "Enerji Bakanı, geçtiğimiz mart ayında yerel seçimler öncesinde “Doğal gazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak; vatandaşımıza hayırlı, uğurlu olsun.” dedi ve böyle bir müjde verdi. Ak Parti’nin birçok yöneticisi de benzer yönde açıklamalar yaptı. Seçimler bitti, ne oldu? Vatandaşa hayırlı ve uğurlu oldu mu? Maalesef olmadı. Elektrik ve doğal gazda zam yağmuru başladı ve fahiş ve insafsız zamlar yapıldı. Seçimden sonra yapılan zamlar yüzde 30’u buldu, son bir yılda yaptığınız zamlar ise yüzde 56’yı buldu. Seçimler bitti, sözler unutuldu. Zamlar yağmur gibi başladı. İşçinin, emeklinin, memurun maaşlarına yüzde 6 zam yapıp, elektriğe, doğal gaza yüzde 56 zam yapmak insafsızlık değil de, nedir? Ekonomik krizin vurduğu dar gelirliye, bu zamlarla bir darbeyi de Enerji Bakanlığı vurdu. Peki sonuç ne oldu? 2019’un ilk 9 ayında, 3 milyon 365 bin abone elektrik borcunu ödeyemedi. Aynı dönemde, 710 bin 364 abone hakkında da doğalgaz borcunu ödeyemedikleri için işlem yapıldı. Üstüne üstlük, Enerji Bakanı doğalgazın ucuz olduğunu, fiyatların olması gerekenden daha az olduğu savunmuş... Dalga geçer gibi... Sayın Bakana sormak lazım, enflasyondan, dövizdeki artıştan işçinin, memurun maaşı kuşa dönüyor. Acaba Ak Partili yöneticilerin bundan haberi var mı?

Kış koşullarının günden güne ağırlaştığına dikkati çeken CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş; “Kış koşullarının kendisini hissettirdiği bir döneme giriyoruz. Biz yapılan zamların geri alınması gerektiğini söylerken Sayın Bakanın açıklaması yeni zamların habercisi gibi” dedi.

Enerji Bakanlığı’nın TBMM bütçe görüşmelerinde, CHP’li vekilin “Kışa girdiğimiz bu dönemde, elektrik ve doğal gaza yeni yeni bir zam daha yapacak mısınız?” sorusuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı şu yanıtı verdi: “Enerji fiyatları; enflasyondan, döviz kurlarından ve petrol fiyatlarından önemli oranda etkilenmektedir. Bu parametrelerde yaşanan gelişmeler ile yatırımlara ve işletme gereklerine bağlı olarak, zaman zaman fiyat ayarlamalarına gidilebilmektedir. Bu kapsamda, düzenlemeye tabi olan tarifelerde mevzuatta belirlenen usul, esas ve dönemlerde olan ayarlamalar yapılmaktadır.”