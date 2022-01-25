Bakan Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul’daki tüm yollar trafiğe açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da karayolları ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ağında kar yağışından dolayı kapalı yol bulunmadığını bildirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek uçuşlarda da iki gün daha azaltmaya gidileceği duyuruldu.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından, İstanbul'da KGM ağındaki yolların son durumuna ilişkin bilgiler paylaşarak, şunları kaydetti:

"Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır"

Bakan Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

"ÇOK SIKINTILI BİR SÜREÇ YAŞADIK"

Bakan Karaismailoğlu ayrıca CNN Türk canlı yayınında İstanbul'daki son durumu da değerlendirdi. Karaismailoğlu, "Son 24 saat İstanbul'un hiç alışık olmadığı bir iklim koşullarında geçirdik. Hakikaten özellikle gece bizim için zor geçti. Yolda kalan vatandaşlarımız için de sıkıntılı bir süreçti. Herhangi bir yaralanma olmadan bu büyük afeti atlatmış olduk. Özellikle Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu'nda çok sıkıntılı bir süreç yaşadık. Saat 15.00'da başlayan kar tipiye hazırlıksız olan sürücülerimiz yollarda kaldı. 24 saatte bu işi bitirdik. Şu anda tüm yollarımız açık. Geçen hafta nasılsa şimdi de öyle ama teyakkuzu bırakmıyoruz. Dünkü o zor süreçte bazı vatandaşlarımız araçlarını terk ettiler. Bu araçları yol ortasından kaldırmak zaman aldı. Bir an önce o araçların yol kenarından alınması gerekiyor. Süreci takip edeceğiz. İstanbul Havalima'nında yaşanan süreç aynen bu şekilde. Şu an uçuşlar normale dönmeye başladı. Havalimanında bekleyen yolcularımızı inşallah boşaltacağız. Orayı da rahatlatacağız."



VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul'daki yolları açılması sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Trakya ve Anadolu istikametlerinden araçların giriş kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu. Yerlikya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli İstanbullular, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır."

"ARAÇLARIMIZI HEMEN BULUNDUKLARI YERDEN KALDIRALIM"

Yoğun kar yağışı nedeniyle otoyolda terk edilen araçlarla ilgili de açıklamada bulunan Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular, ilimizde kar yağışıyla mücadelemiz devam ediyor. Çalışmalarımızın hızla tamamlanabilmesi için otoyol ve D-100’de park edilen araçların kaldırılması gerekmektedir. Araçlarımızı hemen bulundukları yerden kaldıralım. Lütfen bize yardımcı olun." açıklamasında bulundu.



SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLARDA 2 GÜN DAHA AZALTMAYA GİDİLECEK

Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), Sabiha Gökçen'deki uçuşlara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen uçuşlarında, 26 Ocak Çarşamba tüm gün için yüzde 15 oranında, 27 Ocak Perşembe 05.00-12.59 saatlerinde yüzde 10 oranında azaltma yapılacağı belirtildi.

Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edildi.

İSTANBUL'DA HAKİM VE SAVCILAR 2 GÜN İDARİ İZİNLİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca, İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle hakim ve Cumhuriyet savcılarının salı ve çarşamba günleri idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

Adalet Bakanlığı, HSK'nın duyurusunu Twitter hesabından paylaştı. Duyuruda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; İstanbul'da görev yapmakta olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının salı ve çarşamba günlerinde 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına ve yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verilmiştir" denildi.