Bakan Kasapoğlu'ndan yurt ücreti açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şubat ayında ve bahar yarıyılında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarından ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir yurt ücreti ödemelerinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurtlarının depremzedelere tahsis edilmesinin ardından yurt ücretlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kasapoğlu, Şubat ayında ve bahar yarıyılında GSB yurtlarından ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir ücret ödemelerinin söz konusu olmadığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır” ifadelerini kullandı.