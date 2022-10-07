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Bakan Kirişçi açıkladı: 91,4 milyon TL'lik destek ödemeleri hesaplarda

Bakan Kirişçi açıkladı: 91,4 milyon TL'lik destek ödemeleri hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yaptığı paylaşımla "91 milyon 433 bin 955 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den çiftçilere müjdeli haber geldi. Bakan Kirişçi, yaptığı paylaşımla, "91 milyon 433 bin 955 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Etiketler Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarımsal destek ödemeleri
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