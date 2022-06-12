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Bakan Koca 12 gün önce duyurmuştu... Herkes unuttu!

Bakan Koca 12 gün önce duyurmuştu... Herkes unuttu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın haftalık yayınlanacağını açıkladığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve ölüm tablosu 12 gündür yayınlanmıyor.

Bakan Koca, 1 Haziran’da Twitter hesabı üzerinden şunları yazmıştı: “Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.”

 Bakanın linkini verdiği bakanlık sitesinde hala 31 Mayıs’ın verileri var. Yetkililerden veya bakanlıktan verilerin ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir duyuru şu ana kadar gelmedi.

Diken’in ulaştığı bir yetkili tablonun ‘bugün yarın’ yayınlanacağını söyledi.

31 Mayıs’ta yayınlanan verilerde 975 vaka, dört ölüm kaydedilmişti.

 

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