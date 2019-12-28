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  3. 28 Aralık 2019 16:26

Bakan Koca: 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz

Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2'si Türk 90'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi ekipten oluşan 20 personeli Mogadişu'ya göndereceklerini bildirdi.

Bakan Koca: 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz
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Koca, Twitter hesabından, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Somali'deki saldırıyı lanetlediğini belirten Koca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve dost Somali halkına başsağlığı diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personelimiz bölge halkının yanındadır. UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.  

Somali'de bombalı saldırı: 2'si Türk 90'dan fazla ölüSomali'de bombalı saldırı: 2'si Türk 90'dan fazla ölü

 

AA

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