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  3. 08 Ocak 2021 18:03

Bakan Koca 4 büyük ildeki vaka düşüş oranını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa valileri ve il sağlık müdürleriyle görüşmeleri sonrasında illerdeki son durumu açıkladı.

Bakan Koca 4 büyük ildeki vaka düşüş oranını açıkladı!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 4 büyük ildeki corona virüs vaka sayısındaki düşüş oranını değerlendiren bir yazı paylaştı. 

Buna göre, İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa’da yüzde 60’a yakın düşüş oldu.

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