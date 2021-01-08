Bakan Koca 4 büyük ildeki vaka düşüş oranını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 4 büyük ildeki corona virüs vaka sayısındaki düşüş oranını değerlendiren bir yazı paylaştı.

Buna göre, İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa’da yüzde 60’a yakın düşüş oldu.