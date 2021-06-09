Bakan Koca: 45 yaş üstüne aşılama başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren 45 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlanacağını açıkladı. Bakan Koca, hafta başında 4.2 milyon Biontech aşısı geleceğini de belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılamaya yarından itibaren 45 yaşa düşürüyoruz. Hafta başında 4 milyon 200 bin doz BioNTech aşısı gelecek" açıklamasını yaptı. Tedbirlerle ilgili de açıklama yapan Bakan Koca, "tedbirlerin gevşetilmesi hazirandan sonra değerlendirilir" ifadelerini kullandı. Bakan Koca'dan üniversite öğrencilerine aşı açıklamasıGüncel