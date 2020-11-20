Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Koca, Twitter'dan 7 ilin sağlık müdürleriyle yaptığı video konferans görüşmesine ilişkin görsellerin yer aldığı paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, "İzmir, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Sivas il sağlık müdürleriyle yaptığımız video konferans görüşmelerinde, salgının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları, ek tedbirleri ele aldık. Hasta yükümüzü ve filyasyon çalışmalarımızı gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol