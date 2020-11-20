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  3. 20 Kasım 2020 21:08

Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının detaylarını paylaştı.

Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürüyle görüştü
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Koca, Twitter'dan 7 ilin sağlık müdürleriyle yaptığı video konferans görüşmesine ilişkin görsellerin yer aldığı paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "İzmir, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Sivas il sağlık müdürleriyle yaptığımız video konferans görüşmelerinde, salgının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları, ek tedbirleri ele aldık. Hasta yükümüzü ve filyasyon çalışmalarımızı gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.

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