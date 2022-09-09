Bakan Koca açıkladı: 13 bin 163 hekimin görev yeri kurayla belirlendi

Sağlık Bakanlığı'na atanacak 13 bin 136 hekimin görev yerleri, 106'ıncı dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ile belirlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın YouTube kanalından canlı yayımlanan 106'ncı Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura çekimi öncesi konuşma yaptı. Koca, bu kurayla 1261 uzman ve 11 bin 902 pratisyen hekimin görev yerlerinin belirleneceğini belirterek, "Yurdumuzun dört bir yanında 85 milyon insanımıza en nitelikli sağlık hizmetini hakkaniyetli bir şekilde sunmak istiyoruz. Bu kuşatıcı hizmet hedefi için seferber olmuş, bilgi, beceri ve gayretiyle iftihar ettiğimiz bir sağlık ordumuz var" dedi.

'İLERİ BİR SAĞLIK SİSTEMİNE SAHİBİZ'

Hekimlerin mesleklerini güvenle icra edebilmelerini sağlayacak ve hekimlerle hastaları en güvenli ortamlarda buluşturacak düzenlemeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını vurgulayan Bakan Koca, "Güçlü bir devletimiz, teknik donanımı ve fiziki altyapısıyla ileri bir sağlık sistemimiz var. Sağlık alanındaki sorunların çözümünü, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, uzun yıllardır, istikrarlı bir şekilde önceleyen reformist bir yönetim anlayışına sahibiz. Sağlık sisteminin taşıyıcısı olan, iyi yetişmiş hekimlerimiz bulunuyor. Ve şundan emin olun ki; vatandaşlarımızı layık oldukları sağlık hizmetine eriştirmeyi amaçlarken, sağlık çalışanlarını önceleyen, onları bedenen, ruhen sağlıklı ve huzurlu kılacak çalışma imkanları oluşturmayı hedefleyen ve bunun için gece gündüz gayret sarf eden bir yönetim irademiz var. Bu irade, son aylarda atmakta olduğumuz adımlarla daha yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Sağlık hizmeti görevinin huzur ve güven içinde yapılması adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Buna engel olan sorunlara karşı etkili çözümler getiriyoruz. Malpraktis düzenlemesi bunlardan birisi. Yaptığımız yasal düzenlemeyle, kasıt taşımayan hatalı tıbbi uygulamalar nedeniyle doğan tazminatı artık devletimiz üstlenecek. Malpraktis Yasası ile hem hastalarımızı hem de hekimlerimizi kamu güvencesi altına almış bulunuyoruz. Bunun dünyada bir başka örneği yok" diye konuştu.



'BEYAZ REFORM, SAĞLIK ÇALIŞANININ REFAHINI HEDEFLİYOR'

Bir başka önemli düzenlemeyi de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda gerçekleştirdiklerini ve sağlık çalışanına yönelik kasten yaralama suçunu katalog suçlar arasına aldıklarını hatırlatan Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanın tutuklu yargılanmasını sağlayan; aynı zamanda kamu hizmetini engelleme suçunu da söz konusu suç, sağlık hizmeti olduğundan dolayı ağırlaştıran yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Geçtiğimiz günlerde, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın mali haklarında memnuniyet verici düzenlemeler gerçekleştirdik. Sağlık çalışanlarımızın yarına dair umutlarını ve kamudaki ayrıcalıklı konumunu güçlendiren bu sürece biz 'Beyaz Reform' diyoruz. Beyaz Reform’la, hem vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmetinden memnuniyetini hem de o hizmeti sunan sağlık çalışanının mesleki tatminini yüksek tutma konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Beyaz Reform, daha nitelikli sağlık hizmeti için imkanları sürekli olarak geliştirmeyi hedefleyen, sağlık çalışanlarının huzuru ve refahını önceleyen bir iradeyi temsil ediyor" ifadelerini kullandı.



2005 yılından bu yana, yılda 6 kez olmak üzere Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası gerçekleştirdiklerini anımsatan Bakan Koca, "Vatandaşlarımızın, yurdun her köşesinde hekime eşit, adil ve kolay bir şekilde ulaşabilmesi için gerçekleştirdiğimiz bu uygulama ile bölgesel adaletsizliği gidermede önemli mesafeler aldık. Bugün gerçekleştirilecek kura ile ilan edilen yerlere yerleşen hekimlerin atamaları hızlı bir şekilde yapılacak ve yeni görevlerine başlamaları sağlanacaktır" dedi.

Konuşmanın ardından kurayla 13 bin 136 hekimin görev yeri belirlendi.