Bakan Koca açıkladı; aşı randevuları için bir müjde daha!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılaması için "gün içinde randevu alıp aynı gün içinde aşı uygulamasının" başlatıldığını duyurdu.

Türkiye'de koronavirüs aşılamasında tam anlamıyla gaza basıldı. Son olarak tüm SGK'lı çalışanlara açılan aşılama süreciyle birlikte yeni bir müjde daha geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" açıklamasını yaptı.

Twitter'dan açıklama yapan Koca, şu ifadelere yer verdi:

Dün Türkiye’de 1 milyon 240 bin 311 kişiye aşı yapıldı. Sağlık Bakanı Koca, “24 saat içinde bu kadar doz aşı, önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk” demişti.

Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşılama programına yeni meslek ve yaş grupları dahil ediliyor.

SON 24 SAATTE 5 BİN 955 YENİ VAKA

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 532 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 447 bin 635'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28, vefat sayısı ise 48 bin 879 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.