Bakan Koca açıkladı: Aşı sıralamasında yeni karar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim'' açıklamasını yaptı.