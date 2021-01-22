  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 22 Ocak 2021 20:32

Bakan Koca açıkladı! Bir ülkeden daha uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya'dan Türkiye'ye olan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Bakan Koca açıkladı! Bir ülkeden daha uçuşlar durduruldu
A+ A-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir.

türkiye , brezilya , uçuş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM