Bakan Koca açıkladı! Bir ülkeden daha uçuşlar durduruldu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir.
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