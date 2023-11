Bakan Koca açıkladı: Gazze'deki yaralılar Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır’daki El Ariş Havalimanı'nda Gazze'deki hastaların Türkiye'ye nakledilmesi sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Koca, Gazze için 10 uçak ve 1 gemiyle 660 tona yakın ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz, 20 ambulans ve 8 de sahra hastanesi gönderdiklerini belirtti.

Yardımların koordinasyonunu yerinde görmek ve sahra hastanelerinin yerlerini belirlemek amacıyla Mısır'la yapılacak işbirliğini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya geldiklerini belirten Koca, hastane ziyaretleri yaptıklarını kaydetti.

El Ariş Hastanesini de ziyaret edeceklerini ifade eden Koca, şöyle devam etti:

"Özellikle bizim arzumuz kanserli çocuk hastalar başta olmak üzere ama genelde kanser hastalarından Gazze'de olup Refah Sınır Kapısı'nı bugün geçen 30'a yakın hasta oldu, net sayısı 26. Bu 26 hastanın bugün biz Türkiye'ye götürülmesini planladık ve bununla ilgili görüşmeler olumlu geçti.

Umudumuz bugün kanserli hastaları Türkiye'ye götürme çabasıydı. Birazdan Sayın Bakanımla birlikte gelmiş olduk. Refah Sınır Kapısı'ndan bu hastalar geçti. Şu an ambulanslarda bekliyor ve işlemleri yapılıyor. Zannediyorum yarım saat veya bir saat içerisinde hastaları havaalanına getirme durumumuz olacak ki birazdan biz de hastaları ziyaret etmiş olacağız."

Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen hastaları doğrudan Türkiye'ye sevkini planladıklarını belirten Bakan Koca, "Umarım bunu bugün bir aksaklık olmadan sağlamış oluruz." dedi.

"OLABİLDİĞİNCE HASTAYI GAZZE'DEN TÜRKİYE'YE GETİRME ÇABASI İÇİNDEYİZ"

Bir gazetecinin, hastaların sevkine ilişkin İsrail Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmeleri hatırlatması üzerine Bakan Koca şunları kaydetti:

"Şu an üçlü bir koordinasyon ekibi var. Hem Mısır hem Türkiye hem İsrail olmak üzere uygun hastaları ve işlemleri tamamlanan hastalar birlikte karar verilerek Refah Sınır Kapısı'ndan geçişi sağlanmış oluyor. Dolayısıyla İsrail'le de Sağlık Bakanıyla da bu anlamda yakın iletişim içindeyiz. Bizim arzumuz bu savaşın bir an önce bitmesi. Arzumuz tedaviye ihtiyacı olan bütün Gazzelilere, Filistinlilere bu yardımı ulaştırabilir olmak. Bunun için Türkiye her türlü yardımı yapmaya hazır. Bundan sonraki süreçte de bugün bu kadar hastanın gelişi sağlanabilir oldu. Bu son derece önemli, 1000'e yakın kanserli hasta olduğunu biliyoruz. Diyaliz hastalarının fazla olduğunu biliyoruz. Bu dönemde imkanlar ölçüsünde iletişimi güçlü tutarak olabildiğince hastayı Gazze'den Türkiye'ye getirme çabası içindeyiz. Umarım bunu gerçekleştirmiş oluruz."

"BÜTÜN ÇABAMIZI SEFERBER EDECEĞİMİZDEN KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN"

Bakan Koca'ya, hastanelerde tedavi gören Gazzeli çocukları ziyaret ettiği hatırlatılarak, "Bugün Gazze'den gelen o çocuklara temas ettiniz. Orada binlercesi var onlar gibi. Neler söylersiniz" sorusu yöneltildi.

Koca, şöyle konuştu:

"Buradaki dram çok farklı. 200'e yakın bugüne kadar hastanın geldiğini biliyoruz ama 20 bine yakın yaralının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gelen hasta sayısı çok az. Geri planda bekleyen çok hasta var. Bunun giderek artması gerekiyor. Fakat Mısır'dan yani Gazze'den Mısır dışına çıkabilen bugüne kadar hiçbir hasta olmadığını Sağlık Bakanımız da söyledi. Yani ilk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar oluyor. Bugün bunu yaşıyoruz. Yardım anlamında da ilk defa Türkiye'den bir gemi Mısır'a gelmiş oldu. Umarım yakın zamanda, çabamız bu yönde, Gazze'nin içinde Refah Kapısı'na yakın bölgede yine bu üçlü koordinasyonun takibiyle bir sahra hastanesi erken dönemde de kurmak istiyoruz. Yapılacaklar çok fazla. Bize çok iş düştüğünü görüyoruz. Ülke olarak bütün çabamızı bu noktada seferber edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sahra Hastanesini Gazze bölgesinde kurmak istiyoruz."

Mısır'daki hastanelerde tedavi altına alınanların Türk ve Mısırlı doktorlar tarafından birlikte değerlendirilmesini istediklerini kaydeden Bakan Koca, "Onunla ilgili bir ekip çalışması yapıldı. Yakın dönemde de o ekibin Türkiye'den Mısır'a gelmesi sağlanmış olacak. Dolayısıyla Refah Kapısı'ndan geçen hastaların bu iki hastanede öncelikle değerlendirilip devamında uygun olan hastaların Türkiye'ye ikinci etapta getirilmesi şeklinde bir planlama yapıldı. Umarım bunu herhangi bir engel olmadan başarıyla sonuçlandırırız." dedi.



BAKAN KOCA'DAN GAZZELİ ÇOCUKLARA ZİYARET

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile "57357 Çocuk Kanser Hastanesi"ne de ziyarette bulunan Bakan Koca, burada, Gazze'den getirilen kanser hastası çocuklarla buluştu.

Çocuklar ve aileleriyle tek tek sohbet edip oyuncak hediye eden ve doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi alan Koca, hastanenin resim ve müzik terapi odalarında çocukların yaptığı çalışmaları da inceledi.

Bakan Koca, İsrail'in saldırılarında bütün ailesini kaybeden ve anneannesinin gözetiminde hastanede tedavi gören Gazzeli Mücahit isimli bir çocukla da yakından ilgilendi.



MISIR SAĞLIK BAKANI TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile düzenlenen ortak basın toplantısında Gazze'ye tıbbi desteklerinden dolayı Türkiye hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Türkiye ile Mısır arasında yüz yıllara dayanan kardeşlik ilişkileri olduğunu vurgulayan Abdulgaffar, Gazze Şeridi'ne tıbbi destekler konusunda Türk mevkidaşı Koca ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

Koca'nın Mısır'a ziyaretinin de Gazze Şeridi'nde olayların başladığı günden beri sürdürdükleri işbirliğin göstergesi olduğunu dile getiren Abdulgaffar, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimizin canını kurtarmak için sağladıkları tıbbi destek ve ilgilerinden dolayı Türk devletine hükümetine ve halkına teşekkür ediyorum. Nitekim Türkiye, Gazze Şeridi'ne tıbbi yardım göndermek için Mısır ile iletişim geçen ülkelerin başında geliyor. Ayrıca Mısır'ın Ariş kentindeki hastanelerde yaralılara tedavi hizmeti veren Türk doktorlar da var."

Gazze'ye yardım için tüm maddi ve beşeri imkanları seferber etmek üzere Türkiye ile Mısır arasında mükemmel bir işbirliği olduğunu vurgulayan Abdulgaffar, Mısır'ın Gazze'deki kanser hastaları için harcadığı çabaların da altını çizdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin verdiği talimatlar doğrultusunda Gazze'den tüm hasta ve yaralıları kabul etmeye hazır olduklarını aktaran Abdulgaffar, uluslararası örgütlerin verilerine göre Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 11 bini aştığını, yaklaşık 28 bin kişinin de yaralandığını hatırlattı.

NTV