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Bakan Koca açıkladı: Hatırlatma dozu süresi 3 aya indirildi

Bakan Koca açıkladı: Hatırlatma dozu süresi 3 aya indirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası hatırlatma dozunun süresinin 3 aya indirildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Görüşme sonrası Bakan Koca, hatırlatma dozu süresinin 3 aya indirildiğini açıkladı.

Etiketler hatırlatma dozu 3 ay aşı bakan koca
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