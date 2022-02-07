Bakan Koca açıkladı: İşte İstanbul'daki günlük vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da koronavirüsle mücadelede son durumu paylaştı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İSTANBUL’DAKİ SON DURUMU ELE ALDIK. Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar %10’dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76. İSTANBUL’DA yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın %90’I 60 YAŞ ÜZERİDİR. Yaklaşık %88’İ AŞISIZ VEYA AŞISI EKSİK olan kişilerdir. İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız." dedi.