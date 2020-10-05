Bakan Koca açıkladı; işte Türkiye'deki test/pozitif vaka oranı!

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki Covid-19 koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranını yüzde 10 olarak açıkladı.

Sarıkaya’nın görüşmeyi aktardığı ‘Turkuaz tablonun merkezine girdim’ başlıklı yazısında ilgili bölüm şöyle:

Türkiye genelindeki vaka sayısının illere oranını sordum…

Tahmin edeceğiniz gibi rakam vermedi, ama bazı veriler aslında durumun ne olduğunu göstermeye yeterliydi.

Türkiye haritasındaki grafikten de görüleceği gibi hangi ilde test olanların ne kadarının pozitif çıktığı açık görülüyor.

Bayburt en yükseklerinden biri çıkıyor.

Bu oran Ankara’da bir ara %40, İstanbul’da %60’a kadar çıkmış.

Bugün ise bu oran İstanbul’da %20, Ankara’da %25…

TESTLERDEN ELDE EDİLEN POZİTİF ORANI

Bu aşamada gazeteci yanım ağır bastı, şu soruyu yöneltmemi tetikledi:

“Türkiye genelindeki testlerden pozitif çıkma oranı nedir?”

Yanıtı anında ekrana girip verdi:

“Nisan ayında testlerden pozitif çıkma oranı %20 idi; yani 5 kişiye test yapılmışsa biri pozitif çıkıyordu, bu oran şimdi %10’a düştü. Ama illere göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin Ankara’da geçen hafta vaka sayısı Türkiye genelinin %24’ünü aştı, bu hafta ise %12 seviyesine düştü. İstanbul’daki oranı ise Türkiye’deki vaka sayısının %15’i seviyesinde.”

Vaka bazlı temaslı sayısı ise şu an 3,03; yani her kişi 3,03 kişiye bulaştırıyor.

Bu oran Nisan’da ortalama 12’ye çıkmış, hatta bazı illerde 17’ye varmış.

Bu veriler de vaka ve hasta sayısını bulmaya ve özetlemeye yeter.

Ancak bazı ülkelerin hastanede yatan sayısını da gösterdi, Türkiye’de tedaviye ihtiyaç duyan sayısı da toplam vakanın %10’u kadar.

Dünya ortalamasının altında.

Şu an yoğun bakım doluluk oranı ise Ankara’da %69,20, İstanbul’da ise %69,52 seviyesinde.