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  3. 05 Kasım 2020 21:30

Bakan Koca açıkladı! İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı'nda koronavirüse karşı önlem kararları alındığını açıkladı.

Bakan Koca açıkladı! İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzmir İl Sağlık Toplantısı kararları: Çadır kentlerde Covid- 19'a karşı yoğun önlem. Maske ve dezenfektan dağıtımı. Depremzedelerin, ekiplerimizce, belirti yönünden yakından takibi. Semptomsuz olsalar bile, temaslılara test yapılması. Taramalarla, salgının yayılmasının önlenmesi" ifadelerini kullandı.

 

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