  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Mart 2020 23:11

Bakan Koca açıkladı: Koronavirüste ölü sayısı 2'ye, vaka sayısı 191'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik" açıklamasını yaptı. Bakan Koca, bugün 93 yeni vakamızın olduğunu ve toplam hasta sayısının 191'e ulaştığını açıkladı

Bakan Koca açıkladı: Koronavirüste ölü sayısı 2'ye, vaka sayısı 191'e yükseldi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının 191'e ulaştığını bildirdi. Bakan Koca, şunları kaydetti:

"61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ölüm , fahrettin koca , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM