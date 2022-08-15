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Bakan Koca açıkladı: Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak

Bakan Koca açıkladı: Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda intörn doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konulacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "İntörn doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuz'da açıklandı. TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak."

Etiketler bakan koca sağlık bakanı
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